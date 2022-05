Mercato del lavoro: Draghi, “investire in formazione professionale, con incentivi per i giovani” ed “eliminare ostacoli all’occupazione delle donne”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Per abbattere la precarietà e rafforzare le tutele nel mercato del lavoro, occorre investire anche nella formazione professionale, con incentivi specifici per i giovani”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, intervenendo al XIX Congresso confederale della Cisl.

“Con uno stanziamento da circa 600 milioni di euro rafforziamo il sistema duale, per sviluppare competenze utili nel mondo del lavoro”, ha proseguito il premier assicurando che “vogliamo eliminare gli ostacoli che storicamente limitano l’occupazione delle donne”. “Lo facciamo – ha spiegato – con le politiche di welfare – come l’aumento degli asili nido – e attraverso gli sgravi contributivi per le aziende che si impegnano a garantire la parità di genere”. Inoltre, ha ricordato, “abbiamo anche introdotto sgravi fiscali per le lavoratrici che rientrano al lavoro dalla maternità”.