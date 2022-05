Cinema: Religion Today Film Festival, a Paolo Ruffini il premio alla carriera “Mass media e spiritualità”

(Foto: Religion Today Film Festival)

A Roma, il 24 maggio, alla Grand Opening della mostra “Emozioni per generare il cambiamento!” alla sede dell’Aci, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ha ricevuto il premio alla carriera “Mass media e spiritualità” della 25ª edizione di Religion Today Film Festival. A consegnare il premio, creato dall’artista Mastro7, sono stati il presidente Alberto Beltrami e il direttore artistico Andrea Morghen. Il premio alla carriera è stato consegnato a Paolo Ruffini “per l’impegno di una vita nel ricercare la verità e comunicare i valori portanti dell’umanità”.

Durante la cerimonia è stato svelato il poster per la 25ª edizione di Religion Today: un’opera dell’artista iraniano Ali Vazirian, che ha donato il suo lavoro come contributo per favorire il dialogo. 25 anni di dialogo, così si chiamerà la nuova edizione del festival.

Ali Vazirian è un artista di iraniano grafico e regista. Ha esposto le sue opere nel mondo, vincendo premi e riconoscimenti. Nel 2006 il suo film “God is close” ha vinto il gran premio a Religion Today.

Quest’anno si celebrano i 25 anni di Religion Today Film Festival. Festival indipendente, organizzato dall’associazione BiancoNero. Il Festival è il primo al mondo dedicato al dialogo interreligioso. È nato nel 1997 con l’obiettivo di promuovere le differenze anche religiose come valore universale, di creare un luogo di incontro per i registi di diverse religioni, per riflettere sui temi della pace, dell’ambiente e della convivenza in armonia.

In questi anni sono arrivati più di 18.000 film e documentari, si sono incontrati 2.200 artisti e registi di tutto il mondo, gli spettatori sono stati più di 50.000. Il Festival ha una dimensione itinerante, di pellegrinaggio tra i popoli, è partito da Trento e ha fatto tappa a Bologna, Ravenna, Roma, Camerota, Milano, Nomadelfia, Gerusalemme (per oltre 10 anni), Teheran, Mar Musa in Siria, Cambridge, San Paolo Brasile, Dhaka, Kazan, Los Angeles, Tailandia.