Ucraina: S.B. Shevchuk, “la situazione all’Est e al Sud è rovente”. “Il nemico sta avanzando su Severodonetsk e Mykolaiv è stata lacerata da attacchi missilistici”

“La situazione all’est e al sud dell’Ucraina è rovente”. È quanto afferma l’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina nel video messaggio diffuso ieri sera. “Oggi è mercoledì 25 maggio 2022 e l’Ucraina sta vivendo il 91° giorno di questa grande, sanguinosa guerra che la Russia ha iniziato contro il popolo ucraino”, dice l’arcivescovo. “Aspri combattimenti sono in corso nella regione di Luhansk. Oggi abbiamo ricevuto la notizia che il nemico con grande forza sta avanzando su Severodonetsk e che nella zona ci sono pesanti e sanguinose battaglie. Si sta combattendo pesantemente anche nella regione di Donetsk, nel sud della nostra patria. Intere regioni dell’Ucraina dell’Est e del Sud – quelle di Zaporizhia e Dnipropetrovsk – sono colpite dai razzi. La città di Mykolaiv è stata lacerata da attacchi missilistici. L’Ucraina settentrionale, la regione di Sumy, la regione di Kharkiv, la regione di Chernihiv subiscono vari colpi che la Russia infligge direttamente dal suo territorio. Ma l’Ucraina resiste. L’Ucraina lotta, nonostante ogni giorno paghi per questa lotta con la vita dei suoi migliori figli e figlie. E l’Ucraina prega, prega per il suo esercito, prega per coloro che sono le vittime più vulnerabili di questa guerra. La nostra preghiera va a quei cittadini ucraini che si sono trovati nei territori occupati, perché per loro la situazione è più difficile”.