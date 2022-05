Diocesi: Teramo, il 27 e 28 maggio “Dalla cultura-civiltà alla cultura-conoscenza”. Due giornate di studio sulla carità intellettuale

(foto diocesi Teramo-Atri)

La diocesi di Teramo-Atri ha organizzato per il 27 e 28 maggio due giornate di studio sulla carità intellettuale dal titolo “Dalla cultura-civiltà alla cultura-conoscenza”, per le quali saranno coinvolti i centri di ricerca, le istituzioni culturali, il mondo educativo, scolastico ed accademico del territorio. L’incontro inizierà alle 15.30 del 27 maggio con il saluto di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, nella sala Trevisan della Piccola Opera Charitas di Giulianova, seguito da due momenti dedicati a centri di ricerche e centri culturali. La mattina del giorno seguente, a partire dalle 9.15, sono previsti 4 momenti nella sala tesi dell’Università di Teramo, con temi “La carità intellettuale nel magistero della Chiesa”, “La conoscenza via per la progettualità”, “I centri educativi” ed “I centri accademici e di ricerca”. Nel pomeriggio il momento conclusivo con inizio alle 15.30 nella sala convegni della Curia vescovile a Teramo, con “La carità intellettuale – Percorsi di ricerca”.