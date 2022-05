Perù: morto in un incidente stradale a 48 anni il missionario salesiano don David Facchinello, originario del Trevigiano

(Foto: parrocchia Santa Maria Ausiliatrice, Cuzco)

Un missionario salesiano, don David Facchinello, 48 anni (compiuti il 21 maggio), originario di Loria (Treviso) è morto ieri in un incidente stradale in Perù, nel comune di Amparaes, nella regione di Cuzco, nel cuore delle Ande. Secondo quanto riferito dalla provincia salesiana, don David si stava spostando in auto da Quebrada Honda, la località dove prestava servizio, nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice – festeggiata il giorno prima della sua morte -, nell’arcidiocesi di Cuzco, diretto proprio nel capoluogo. Da lì, avrebbe dovuto prendere l’aereo per Lima, dove avrebbe partecipato alla prima sessione del Capitolo ispettivo dei salesiani.

Padre Facchinello, ricorda sempre la provincia peruviana, “era arrivato in Perù come missionario salesiano cinque anni fa. Da allora si è consegnato generosamente alla missione nella zona nella valle di Yanatile”. Nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice “ha consegnato tutto se stesso con molto entusiasmo, grande lavoro e grande gioia. La sua morte così improvvisa ci colpisce duramente, ci lascia un po’ più soli e ci invita a radicare la speranza. La sua testimonianza missionaria e salesiana sicuramente sarà feconda”.

Prosegue il comunicato: “David ci ha lasciato con 48 anni di vita appena compiuti, 28 anni di servizio salesiano e stava per compiere i suoi 20 anni di sacerdozio, il prossimo 21 giugno. Giorni fa abbiamo assistito all’affetto della sua comunità e della sua gente durante il suo compleanno. Preghiamo tanto per lui, per la sua mamma Marinella e papà Ivone, per tutta la sua famiglia, tanti salesiani amici e tante persone che sentono di perdere un padre, un fratello e un amico”.

Grande il cordoglio anche nella nativa Loria. Lo ha espresso per tutti, via Facebook, il parroco, don Enrico Prete, che si dice “desolato”.