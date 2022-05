Povertà educativa: Unicef, al via la conferenza finale del progetto “Lost in education”

Il 30 e 31 maggio 2022 si terrà a Roma la conferenza finale del progetto “Lost in education”, intitolata “Patti educativi e comunità educanti: la parola alle ragazze e ai ragazzi” e organizzata dall’Unicef Italia, insieme ad Arciragazzi nazionale e alle scuole partner. Saranno presentati i risultati raggiunti e le lezioni apprese a conclusione del percorso. Selezionato dall’impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Lost in education è un progetto avviato nel 2018, grazie al quale sono stati coinvolti 4300 ragazze e ragazzi di 11/17 anni; 1300 docenti; 20 amministrazioni comunali; 170 associazioni e più di 400 genitori, che hanno partecipato attivamente alle azioni come attori di comunità, in 7 regioni. Il progetto era orientato a co-progettare comunità educanti basate su tre pilastri: partecipazione delle ragazze e dei ragazzi; empowerment della comunità; scuola attore sociale che governa il processo educativo di comunità. Durante la due giorni finale sarà possibile incontrare le 16 comunità educanti che le ragazze e i ragazzi, insieme ai docenti e agli attori educanti, hanno attivato nei diversi territori del progetto e partecipare agli incontri formativi e di approfondimento previsti nell’ambito dell’iniziativa Officine Unicef. L’incontro si terrà in presenza il 30 maggio dalle 15.00 alle 19.00 e il 31 maggio dalle 10.00 alle 13.00 presso la sala congressi “Merry Del Val” del Collegio Pontificio Spagnolo “Casa San Juan de Avila”, Via Torre Rossa 2. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 30 maggio 2022 alle ore 12:00 al seguente link. È possibile seguire anche online, il link di accesso alla piattaforma Zoom sarà inviato previa iscrizione.