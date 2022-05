Gesuiti: Palermo, domani musica, arte e fiera missionaria al Gonzaga Campus

Domani, venerdì 27 maggio, alle 20, è prevista l’inaugurazione della nuova installazione dell’artista Domenico Pellegrino con le due parole chiavi “Chance e Change” e un concerto degli studenti che inizierà alle 21. Dopo l’inaugurazione, la comunità del Gonzaga Campus celebra l’anno ignaziano, in occasione della ricorrenza dei 500 anni della canonizzazione di Sant’Ignazio di Loyola.

Chance significa, infatti, occasione favorevole ma anche dare una possibilità; mentre Change significa cambiare, modificare, trasformare ma anche rinnovarsi ogni giorno mettendosi in gioco in modo diverso per gli altri. Queste due parole diventeranno una sfida e un impegno concreto anche sabato 28 maggio, dalle 9.30 alle 15.30, con l’apertura della fiera missionaria “Madonna della Strada”.

Tra i viali del Gonzaga Campus ci saranno tantissimi stand di prodotti artigianali e gastronomici e tanta musica, sport, giochi, laboratori per bambini, giovani e adulti e una lotteria di beneficenza con tantissimi premi. Tutte le donazioni raccolte tramite la vendita dei biglietti e l’acquisto dei prodotti, daranno vita a due fondi: un “fondo educazione” che permetterà di sostenere il percorso educativo dei bambini e dei giovani con minori opportunità mediante delle borse di studio e un “fondo di solidarietà” dal quale si attingerà ogni qual volta si renderà necessario intervenire a sostegno di emergenze umanitarie. La Giornata sarà anche l’occasione per conoscere l’impegno quotidiano dei volontari della Lega Missionaria Studenti che si occupano di sostenere le missioni a Sighet in Romania, in Ucraina, in Perù e Kenya, ma anche a Palermo, come la Missione Speranza e Carità di Biagio Conte o il Centro Astalli.