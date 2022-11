Partenariato Ue-Africa: incontro a Bruxelles. In agenda situazione geopolitica, clima, crisi energetica, sicurezza alimentare

La Commissione europea e la Commissione dell’Unione africana si incontreranno lunedì 28 novembre a Bruxelles per rafforzare il partenariato tra i due continenti stabilito durante il vertice Ue-Ua di febbraio. Si tratta dell’undicesimo incontro Commissione-Commissione (C2C). Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. Durante la riunione si discuterà degli impegni del Global Gateway Africa-Europe Investment Package e del contesto geopolitico, aggravato dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. L’evento inizierà con una sessione plenaria sulle “questioni intercontinentali che riguardano il partenariato Africa-Ue, come la sicurezza alimentare, l’energia, il clima, la sicurezza e il multilateralismo. La sessione sarà presieduta congiuntamente dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen e dal presidente dell’Unione Africana, Moussa Faki Mahamat. Si proseguirà con sessioni di lavoro sugli impegni del Global Gateway, lo sviluppo, la migrazione e la mobilità, la sicurezza alimentare, la pace e la sicurezza. Per l’Ue partecipano ventuno commissari e per l’Unione Africana otto commissari. I commissari dell’Ue e dell’Ua parteciperanno a un evento collaterale con le organizzazioni della società civile e i giovani.