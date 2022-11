Festival Dottrina sociale: Tommasi (sindaco Verona), “l’indifferenza è premessa allo svuotamento della comunità”

(Foto: Valentina Zamboni)

(da Verona) “L’indifferenza è la peggior reazione che possiamo avere nei confronti dell’altro”. L’essere “indifferenti non solo a persone e agli spazi è il peggior effetto del declino di una società. È la premessa dello svuotamento della comunità”. Lo ha affermato ieri sera Damiano Tommasi, sindaco di Verona, intervenendo alla serata inaugurale della XII edizione del Festival della Dottrina sociale che si svolgerà fino a domenica nella città scaligera sul tema “Costruire la fiducia – La passione dell’incontro”.

Riferendosi al titolo della kermesse, Tommasi ha evidenziato che “abbiamo riscoperto in questi due anni il valore della socialità”. Citando Papa Francesco, il sindaco veronese ha osservato che “fare spazio dentro di noi è la premessa al dialogo”. Ma “ce ne dimentichiamo”; invece bisognerebbe ricordarselo perché così “avremo più passione” e “il dialogo sarebbe più proficuo”. Tommasi si è poi soffermato sull’indifferenza che “è diffusa anche nella città, è una cosa che preoccupa”. “Per fortuna – ha rilevato – Verona è attenta, osserva, vuole sempre di più”. Anche per questo, “sento l’aspettativa” che hanno i cittadini verso i cittadini che chiedono agli amministratori di essere “sempre più attenti e immediati nell’intervento”.

Il padrone di casa, Alberto Stizzoli, presidente della Fondazione Segni Nuovi che organizza il Festival, ha sottolineato che “siamo qui per lavorare sul bene. Ognuno di noi – la convinzione – porterà a casa, nel proprio lavoro, nella propria famiglia questo sentimento di bene che da stasera vogliamo seminare”.