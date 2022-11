Avvento: mons. Mazzocato (Udine), “imparare non l’arte della violenza e della guerra ma quella della compassione e del perdono”

Accende i riflettori sulla necessità urgente dell’impegno per la pace l’arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato. Nel suo tradizionale messaggio ai fedeli per l’Avvento – che inizierà domenica 27 novembre -, quest’anno nel drammatico contesto della guerra in Ucraina – invita tutti e tutte a “non lasciarci avvolgere da un diffuso clima di pessimismo e di rassegnazione”, ma al contrario “a valorizzare questo tempo per accogliere Gesù e la sua legge dell’amore; per imparare non l’arte della violenza e della guerra ma quella della solidarietà, della compassione e del perdono. A cominciare dalle nostre relazioni interpersonali”. “Questa – evidenzia il presule – è l’unica legge che può illuminare le menti offuscate da interessi egoistici e purificare i cuori induriti in smanie di potere e di possesso. Può risvegliare in noi la coscienza che, come non si stanca di ripetere Papa Francesco, le armi e la violenza non risolvono alcun problema e sono solo e sempre male. Solamente l’amore che Gesù ha vissuto e insegnato può convincere a non investire capitali nell’industria e nel commercio delle armi per destinarli in attività che possono assicurare una vita dignitosa a tutti, iniziando dai più poveri”.

E a segnare l’avvio dell’Avvento 2022 sarà “Verso la luce”, la veglia che vedrà i ragazzi e le ragazze della diocesi raccogliersi in preghiera – guidati proprio da mons. Mazzocato – domenica 27 novembre alle 16 in cattedrale a Udine. A incontrarsi in questa prima domenica d’Avvento – ma alle 15 al Centro culturale Paolino d’Aquileia, a Udine – saranno pure i ministri straordinari della Comunione per il tradizionale appuntamento formativo in occasione dell’apertura dell’anno liturgico. “GenerAzioni di Bene” è invece il titolo dell’Avvento di solidarietà 2022, ideato dalla Caritas diocesana insieme all’Ufficio per l’Iniziazione cristiana e la catechesi e dalla Pastorale giovanile diocesana. ilo conduttore dell’iniziativa “azioni e relazioni che testimoniano il Bene, la presenza di Dio che s’incarna nel quotidiano”.