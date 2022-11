Sarà celebrata, lunedì 28 novembre, alle 10, sulla nave Laurana una messa in memoria dei mainai che hanno perso la vita sulla nave Sansovino. La nave Laurana sarà ferma in porto a Milazzo. Saranno presenti i familiari e di tutti coloro che volessero partecipare alla funzione religiosa. A conclusione della stessa sarà deposta in mare una corona di fiori fuori dal porto di Milazzo.