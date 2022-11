“Questo 25 novembre 2022, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, cade in un momento storico nel quale il fenomeno sembra incrudelirsi riguardo ai numeri e alla ferocia”, così Renata Natili Micheli, Presidente nazionale del Centro Italiano Femminile. E prosegue “Gli autori accampano a loro discolpa l’amore che sul corpo della vittima diventa freddo come il marmo, l’amore che con la violenza copre la sua fragilità”.