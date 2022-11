Brasile: premio dei vescovi al giornalista Dom Phillips, assassinato in Amazzonia. La moglie, “in mezzo alla natura aveva trovato Dio”

Premio dei vescovi al giornalista Dom Phillips (Foto Cnbb)

Si è svolta mercoledì 23 novembre, negli studi di TV Evangelizar, a Curitiba, la cerimonia di consegna della 54ª edizione dei Premi per la Comunicazione della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb). In questa edizione, il destinatario della menzione d’onore del “Suor Dorothy Stang Award”, che premia i professionisti che si sono distinti nel loro lavoro nella comunicazione, è stato il giornalista britannico Dom Phillips, assassinato nel giugno 2022, durante una spedizione in Amazzonia. Il premiato della Cnbb ha infatti dato anch’egli la vita a favore delle persone che vivono nell’Amazzonia brasiliana, così come suor Doroth Stang, missionaria nordamericana assassinata ad Anapu, nel Pará, nel 2005. “Dom era una persona semplice, gente come noi”, ha raccontato la moglie Alessandra Sampaio, in un video registrato appositamente per l’occasione. Il tributo ha evidenziato che Dom Phillips ha presentato al mondo un’Amazzonia sconosciuta. “Ha detto di aver trovato Dio nella natura. Come può accadere tutta questa distruzione e mi chiedo oggi perché le persone che difendono le foreste vengono assassinate con tanta violenza?”, si è chiesta la moglie. Il giornalista è riuscito a raggiungere per i suoi reportage le comunità più isolate. “Ha parlato con tutti, dagli indigeni ai minatori. Voleva sentire da tutte le parti. E voleva davvero capire la visione del mondo, cosa pensava la gente”, ha sottolineato ancora la moglie di Dom Phillips.