Disturbi psichici: Fondazione Di Liegro, il 1° dicembre convegno e consegna del Premio per il giornalismo e la ricerca sociale

Giovedì 1 dicembre 2022 alle 15.30, alla Pontificia Università Gregoriana, la Fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro, in occasione del convegno “Dalla pandemia alla guerra: emarginazione fisica ed emotiva. L’impatto sul territorio raccontato dai media”, consegnerà il “Premio per il giornalismo e la ricerca sociale” allo scrittore Daniele Mencarelli e al regista di Netflix Francesco Bruni per il libro e la serie tv “Tutto chiede salvezza”, al caporedattore TGR Lazio Roberta Serdoz, al reporter del Tg2 Giammarco Sicuro, al Presidente del Siep Fabrizio Starace. Alla giornata dedicata ai disturbi mentali e fisici saranno presenti Alessandro Vento dell’Osservatorio sulle dipendenze e sui disturbi psichici sottosoglia, che farà un intervento dal titolo “Fattori di rischio di psicopatologia. Disturbi della regolazione emotiva e sociale”; Tiziana Sallusti, dirigente scolastico del Liceo Statale Mamiani di Roma che parlerà dei disturbi e delle reazioni comportamentali giovanili; Alberto Ceriani, coordinatore Osservatorio Autonomie e Territori Dipartimento Scienze Politiche Università di Pavia che spiegherà le “reti di comunicazione parallele”, e l’avvocato Pierluigi Mazzella, rappresentante italiano Comitato Media e Società dell’Informazione Consiglio d’Europa, che spiegherà l’infodemia durante l’emergenza Covid, allargando le riflessioni al contesto europeo. All’incontro parteciperanno il Rettore della Pontificia Università Gregoriana P. Mark Andrew Lewis, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma Miguel Gotor, l’assessore alla Sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, il presidente Commissione Sanità regionale Lazio Rodolfo Lena, il Consigliere delegato Comunicazione e programmazione europea Anci Lazio, Manuel Magliocchetti.