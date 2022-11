Commissione Ue: disabilità, alla svedese Skelleftea il premio per le città accessibili

La città svedese di Skellefteå ha ricevuto oggi il premio Access City Award (premio per le città accessibili) per il 2023 “in riconoscimento dell’impegno a lungo termine e dell’approccio innovativo volti a migliorare l’accessibilità per le persone con disabilità”. L’accessibilità “è inclusa in tutti i piani di Skellefteå” e garantisce – spiegano alla Commissione Ue – che “gli spazi pubblici come i parchi giochi e le strade siano dotati di segnali d’informazione tattili e di riscaldamento a terra, in modo che la neve e il ghiaccio non costituiscano un ostacolo”. Il parco centrale della città e l’area fluviale limitrofa hanno percorsi e mappe tattili, posti a sedere e un ascensore esterno. Un servizio Sms per le persone non vedenti e ipovedenti fornisce informazioni sui lavori in corso sulle strade e sui potenziali ostacoli in tutta la città. “Gli autobus pubblici sono inoltre pienamente accessibili grazie a pianali ribassati e rampe, schermi e annunci audio”. Skellefteå offre ai giovani con disabilità intellettive “formazioni per esplorare le tecnologie e le modalità di lavoro che possano aiutarli a condurre una vita adulta indipendente”. I premi sono stati presentati oggi dalla vicepresidente Věra Jourová e dalla commissaria per l’uguaglianza, Helena Dalli, in occasione della conferenza per la Giornata europea delle persone con disabilità 2022, organizzata dalla Commissione europea insieme al Forum europeo sulla disabilità. Alla città spagnola di Córdoba e alla capitale slovena Lubiana sono stati assegnati i premi per il secondo e terzo posto.