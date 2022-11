Salute donna: Roma, il 30 novembre presentazione del primo ambulatorio dedicato all’Ospedale Israelitivo

Si terrà mercoledì 30 novembre alle ore 18:30, presso l’Ospedale Israelitico di Roma (Via Veronese, 53) la presentazione del primo ambulatorio dedicato interamente alla medicina di genere, “Mercoledì al femminile – Ambulatorio multidisciplinare per la salute delle donne”, promosso dal nosocomio e con il patrocinio della Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Interverranno la presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, la vicepresidente dell’Ospedale Israelitico, Antonella Di Castro, il direttore sanitario dell’Ospedale Israelitico, Gabriella Ergasti, Bruna Coen, ginecologa e responsabile del Percorso Donna, Manuela Carrera, specialista in dermatologia e venereologia, e Bongiovanni, endocrinologa. Modera Monica Di Loreto, giornalista e conduttrice tv.