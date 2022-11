Praedicate Evangelium: Pontificia Università Gregoriana, una giornata di studio sulla costituzione apostolica

Alla vigilia della memoria di san Francesco Saverio, la Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana propone una giornata di studio a partire dalla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Il carattere missionario della Chiesa è stato ben presente fin dall’inizio del magistero di papa Francesco (la ‘Chiesa in uscita missionaria’ in Evangelii Gaudium) ed è alla sua luce che la recente Costituzione affronta la riforma della Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo. La giornata di studio, aperta al pubblico, approfondirà inoltre i temi della ministerialità femminile e della sinodalità.

La sessione della mattina si aprirà, alle 10, con i saluti di padre Mark Lewis, rettore della Pontificia Università Gregoriana, e di padre Bryan Lobo, decano della Facoltà di Missiologia, e con l’introduzione ai lavori della professoressa Rosalba Manes, consacrata dell’Ordo virginum e docente di teologia biblica della missione presso la Facoltà di Missiologia. Seguiranno due relazioni principali, affidate al card. Gianfranco Ghirlanda (“La Costituzione apostolica Praedicate Evangelium: slancio all’evangelizzazione e alla missionarietà”) e all’ecclesiologa e sotto-segretario del Sinodo dei Vescovi suor Nathalie Becquart, dell’Istituto La Xavière – Missionnaires du Christ Jésus (“La sinodalità missionaria, chiave per la riforma della Chiesa. Una riflessione sull’ecclesiologia sinodale alla luce della Praedicate Evangelium e dell’esperienza del Sinodo”).

Nel pomeriggio si aprirà, alle 15, una ulteriore sessione tematica, su “La ministerialità femminile nella Chiesa”, moderato da Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano. Interverranno quattro donne che lavorano nei Dicasteri della Curia romana, per condividere la propria esperienza, tra possibilità, fatiche e novità: la canonista Linda Ghisoni (Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita), l’economista suor Alessandra Smerilli (Segretario del Dicastero per il Servizio allo Sviluppo integrale), la presidente dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia Suor Yvonne Reungoat (Dicastero per i Vescovi), e la canonista Serenella Del Cinque (Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica). All’ultima sessione sulla “Frontiera Missione”, interverranno quattro voci che condivideranno esperienza e riflessione sul significato della missione oggi: p. Alex Zanotelli (Missionari comboniani del Cuore di Gesù), p. Gianni Criveller (Pontificio Istituto Missioni Estere), don Gianni Castorani (Scuola di evangelizzazione – Jeunesse Lumière Italia) e mons. Michele Seccia (arcivescovo di Lecce – sull’esperienza dei sacerdoti Fidei donum). Concluderà la giornata la preghiera dei Vespri e l’invocazione al Patrono delle missioni presso l’Oratorio “San Francesco Saverio” del Caravita (ore 19 – 19:30).