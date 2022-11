Università Cattolica: dal Policlinico Gemelli le messe dell’Avvento in diretta ogni mattina su TV2000

“Una testimonianza di preghiera e di vicinanza per tutti coloro che seguono le celebrazioni eucaristiche da casa, dai reparti dell’ospedale e da altre strutture sanitarie”. Così l’Università Cattolica definisce le messe che per tutto il periodo di Avvento, a partire da lunedì 28 novembre fino a venerdì 23 dicembre 2022, saranno trasmesse in diretta su TV2000 ogni giorno alle ore 7.00 e alle ore 8.30, dal lunedì al venerdì, dalla Cappella San Giuseppe Moscati della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro Pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli. “Grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva della Conferenza episcopale italiana, l’Università Cattolica e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS vogliono offrire a tutti, soprattutto ai malati, ai più fragili e lontani, un’occasione quotidiana per pregare insieme, per camminare insieme e prepararsi al Santo Natale”, si legge nella nota. Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, sottolinea che “la scelta di trasmettere le celebrazioni da un ambiente a forte vocazione educativa e di cura, esprime anche il senso di un’attesa e di una speranza. Dio si fa uomo per educare l’umanità all’amore fraterno e ci offre l’esempio di che cosa significhi prendersi cura gli uni degli altri e in particolare dei più bisognosi. Nel contesto del cammino sinodale le realtà dell’educazione e della cura sono quanto mai significative e ci chiedono di essere operosi nei “Cantieri di Betania” proposti dalla Chiesa italiana”.