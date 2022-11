Papa Francesco: il 28 novembre incontra in Aula Paolo VI seimila studenti

Lunedì prossimo, 28 novembre, in Aula Paolo VI il Papa incontrerà 6000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Rete nazionale delle Scuole di Pace. L’incontro è intitolato “Per la Pace. Con la Cura” e sarà tramesso in diretta dalle ore 10.30 nel canale di Vatican Media. Le 113 scuole di ogni ordine e grado che partecipano, provenienti da 17 regioni italiane, sono impegnate nel Programma Nazionale di Educazione Civica e di cura delle giovani generazioni denominato “Per-la-pace. Con-la-cura” (anno scolastico 2022-2023) che si concluderà con una edizione speciale della Marcia della pace Perugia-Assisi. L’incontro – informano gli organizzatori in una nota – comincerà con un minuto di silenzio per le vittime di tutte le guerre e le ingiustizie. Interverrà, tra gli altri, il card. Josè Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero della Cultura e l’Educazione. Alle 12 l’incontro con il Santo Padre, che pronuncerà un discorso. L’evento è organizzato, n collaborazione con il Dicastero della Cultura e l’Educazione, da: Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Comitato Promotore Marcia PerugiAssisi, Tavola della Pace, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della Lumsa di Roma.