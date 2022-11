Suicidi: Carli (Forum associazioni familiari Puglia), “necessità urgente di una alleanza tra istituzioni, scuola e famiglia per prevenire il disagio dei più giovani”

“La necessità urgente di una alleanza tra istituzioni, scuola e famiglia per prevenire il disagio dei più giovani e intervenire con misure di sostegno psicologico”. A chiederlo è Ludovica Carli, presidente del Forum delle associazioni familiari di Puglia in un commento diffuso alla stampa sulla tragedia avvenuta a Monopoli nei giorni scorsi. “Come realtà associativa ci sentiamo spinti a farci carico in prima persona e a non abbandonare i ragazzi alla solitudine che lo schermo di un telefono cellulare offre loro, ma è necessario fare rete il più possibile per avviare i giovani verso il futuro”, scrive la presidente regionale. “Dobbiamo farlo insieme: famiglie, scuole, istituzioni e comunità civile rimettendo la testa su ciò che dà valore e senso alla vita. Il Forum si augura che questa vicenda terribile possa essere il solco per gettare nuove speranze nel futuro sulla base di atteggiamenti più attenti da parte della comunità”.