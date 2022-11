Dicastero cultura e educazione: Sciarrone Alibrandi nominata sotto-segretario, “grata per fiducia e attratta da sfida oggi decisiva”. Anelli, “testimonia valore nostri docenti”

“Il Santo Padre ha nominato la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi Sotto-Segretario del nuovo Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede. L’importante incarico costituisce un riconoscimento delle sue indiscutibili qualità personali, ed è motivo di orgoglio per l’intera comunità dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di cui è da tempo Prorettrice Vicaria. In questo ruolo, la professoressa Sciarrone Alibrandi porterà l’esperienza, la capacità di visione e la sensibilità che ne hanno caratterizzato il lavoro nel nostro Ateneo”. Con queste parole il rettore dell’Ateneo, Franco Anelli, commenta la nomina resa nota oggi. “La sfida educativa – prosegue – è una delle questioni su cui con maggiore frequenza si sofferma il Magistero di Papa Francesco. La scelta per un compito così importante di una figura di spicco dell’Università Cattolica testimonia il valore del nostro corpo docente, che da sempre pone al centro del proprio impegno la formazione integrale della persona”.

“Non posso nascondere l’emozione per questa inattesa evoluzione di un percorso che, per me, è sempre stato connotato da un intreccio inscindibile di didattica e ricerca”, dichiara Sciarrone Alibrandi. “So già che l’insegnamento mi mancherà molto, così come la comunità universitaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ma mi piace pensare che il servizio al Dicastero per la Cultura e l’Educazione mi permetterà di lavorare per un numero ancora più grande di studenti e docenti in tutto il mondo”. “Sono molto attratta – conclude – da una sfida culturale e educativa che, in questo momento storico, sento decisiva e sono profondamente grata al Santo Padre e al Cardinale Tolentino de Mendonça per la fiducia che hanno ritenuto di riporre nei miei confronti”.

Professore ordinario di Diritto dell’Economia nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, presso la quale ricopre diversi incarichi di insegnamento, Antonella Sciarrone Alibrandi è dal 2011 Prorettore dell’Ateneo (dal 2017 con funzioni vicarie). Dal 2020 è membro del Consiglio Direttivo dell’Autorità di Informazione Finanziaria Vaticana e nel febbraio del 2021 è stata scelta da Papa Francesco per il ruolo di consultore del Pontificio Consiglio della Cultura.