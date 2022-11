Violenza sulle donne: Istat, nel 2021 in 19.600 hanno chiesto aiuto ai Centri antiviolenza

Sono circa 19.600 le donne che hanno affrontato nel 2021 il percorso di uscita dalla violenza con l’aiuto dei Centri antiviolenza, di cui il 30% di nazionalità straniera. Più del 70% delle donne cerca aiuto nei Centri antiviolenza dopo che ha subito per anni episodi di violenza.

Questi alcuni dei dati emersi dal rapporto Istat ‘I percorsi delle donne per uscire dalla violenza tra difficoltà e risorse’. Il 19,1% delle donne cerca aiuto in fase di emergenza, si legge ancora nel documento. Inoltre il 30% di loro donne è già entrata in contatto con le forze dell’ordine prima di arrivare al Centro. Nel 72,6% dei casi di violenza, inoltre, i figli hanno assistito alla violenza subita dalle proprie madri.

Per quanto riguarda l’aspetto giudiziario, dal rapporto emerge che circa il 10% delle donne ritira la denuncia durante le varie fasi del processo. Si legge anche che le richieste di allontanamento o di divieto di avvicinamento e/o di ammonimento sono accettate nel 72% dei casi. Sono meno di una su quattro (il 22%), infine, le donne che raggiungono gli obiettivi del percorso di uscita dalla violenza.