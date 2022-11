Frati Francescani: Rieti, il 29 novembre le celebrazioni per l’anniversario dell’approvazione della Regola

Un evento speciale all’interno del programma della sesta edizione de La Valle del Primo Presepe per celebrare gli ottocento anni dalla Regola Bollata.

Martedì 29 novembre 2022, nel giorno in cui la chiesa ricorda i Santi Francescani, i membri del coordinamento ecclesiale per i centenari 2023-2026, assieme alle Famiglie Francescane, si ritroveranno insieme per l’intera giornata per dare il via alle celebrazioni dell’ottocentesimo anniversario dell’approvazione della Regola di san Francesco da parte di Papa Onorio III che cadrà nel 2023. Alle 9, è previsto il ritrovo nel santuario di Fonte Colombo, come momento di inizio e preghiera comune per l’avvio degli importanti anniversari e come segnale di “ringraziamento al Signore per il dono di Francesco, il cui sogno è stato accolto e custodito da madre Chiesa nella conferma della Regola”.

Da Fonte Colombo il pellegrinaggio partirà alla volta della Basilica di Sant’Agostino di Rieti, dove alle 12 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Josè Tolentino, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Alle 15.30, previsto un momento di musica e gioia, con il concerto della prestigiosa Fanfara dell’Arma dei Carabinieri diretta dal maestro Danilo Di Silvestro, che si esibirà al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti in un repertorio incentrato su temi francescani. L’evento vedrà la partecipazione di padre Renzo Cocchi. Nel foyer del teatro sarà inoltre esposta un’opera sulla Regola Bollata, curata dalla Pia Unione Sant’Antonio di Padova Rieti in collaborazione con l’Associazione Porta d’Arce e Infioritalia. Il progetto La Valle del Primo Presepe è promosso dalla Chiesa di Rieti e la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori con i Comuni di Greccio e Rieti, il sostegno della Regione Lazio e della Fondazione Varrone e la collaborazione dell’Associazione Italiana Amici del Presepio.