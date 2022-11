Femminicidio: Amirante (Nuovi Orizzonti), “3 donne su 4 hanno subito violenza nel corso della propria vita”

“3 donne su 4 hanno subito violenza nel corso della propria vita”. Lo scrive sui social in occasione della “Giornata internazionale per porre fine alla violenza contro le donne” la fondatrice della comunità internazionale di diritto pontificio “Nuovi Orizzonti”, Chiara Amirante. “Ci troviamo difronte a una vera emergenza, 3 donne su 4 ha subito violenza dal proprio partner o ex – continua Amirante -. Da oramai trent’anni ascoltiamo questo grido inascoltato e nel tempo la situazione si è aggravata nonostante gli sforzi di tanti che operano in prima linea. Le vittime si sentono sole”. “E’ il momento di prendere una posizione chiara e di affrontare questa realtà alzando la voce a sostegno dei diritti delle donne e delle persone più fragili – conclude -. Servono prevenzione, protezione e sostegno concreti”.