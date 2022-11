Conferenza sul futuro dell’Europa: tornano a Bruxelles i delegati per un bilancio sul processo e una verifica dei passi compiuti

(Photo SIR/European Parliament)

A più di sei mesi dalla conclusione della Conferenza sul futuro dell’Europa, si svolgerà a Bruxelles, il 2 dicembre prossimo un evento che riporterà nelle sedi delle istituzioni coloro che hanno partecipato a questo percorso per il rinnovamento dell’Europa tra maggio 2020 e maggio 2021. L’appuntamento era previsto nel calendario della Conferenza, familiarmente chiamata CofoEu, per raccogliere i feed back di chi vi ha partecipato e fare il punto sull’implementazione delle proposte. La Conferenza è stata un primo esperienza europea in assoluto di democrazia partecipativa. La giornata dedicata a fare un bilancio sul processo sarà aperta dagli interventi della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, dal presidente del Consiglio di turno, il primo ministro ceco Petr Fiala e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che dovranno raccontare a che punto è arrivata l’implementazione delle richieste avanzate nel documento conclusivo consegnato alle istituzioni il 9 maggio 2022. Seguirà la presentazione dei feedback da parte dei rappresentanti politici delle tre istituzioni. Prenderanno la parola anche i rappresentanti del Cosac (parlamenti nazionali), Comitato europeo delle regioni, Comitato economico e sociale europeo, parti sociali, organizzazione della società civile. Nel pomeriggio i cittadini si ritroveranno in quattro gruppi di discussione, secondo l’appartenenza ai panel nel percorso della Conferenza. Dopo di che riporteranno in plenaria i loro feedback. La giornata terminerà con le osservazioni conclusive di rito da parte di Parlamento, Consiglio e Commissione europea.