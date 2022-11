Fafce-Comece: seminario su “La strategia europea sulla cura. Rispondere alle sfide affrontate dalle donne in tempi post-pandemici”

“La strategia europea sulla cura. Rispondere alle sfide affrontate dalle donne in tempi post-pandemici” è il titolo di un evento organizzata congiuntamente dalla Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece) e dalla Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce) e che si terrà la mattina del 30 novembre a Bruxelles. “La pandemia ha colpito tutti gli europei, trasversalmente e in tutti gli ambiti della vita”, spiegano gli organizzatori, ma “l’impatto più eclatante dei ripetuti lockdown è stato l’emergere di nuove forme di organizzazione del lavoro, che spesso erodono il confine tra lavoro e spazio familiare”. L’evento intende mettere a tema l’esperienza concreta delle donne in questi mesi, in relazione ai compiti di cura che di fatto restano una loro responsabilità. Nel programma figurano l’introduzione del segretario generale Comece, don Manuel Barrios Prieto, il video messaggio del commissario per il lavoro Nicolas Schmit sulle “politiche sociali europee in tempi di pandemia e oltre”, l’intervento sulle “sfide affrontate dalle donne durante i lockdown”, a cura di Dolores Sanchez (Dicastero per la promozione dello sviluppo umano integrale), e poi un contributo sulla “povertà femminile come risultato dell’insicurezza lavorativa e della disparità salariale”, di Dobrochna Bach-Golecka, (docente di diritto europeo all’università di Varsavia). Segue quindi una tavola rotonda incentrata sulla “Strategia europea sulla cura”. A tirare le conclusioni sarà il segretario generale Fafce Nicola Speranza.