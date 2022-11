Papa Francesco: nomina Antonella Sciarrone Alibrandi sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’educazione

Il Papa ha nominato sotto-segretario del Dicastero per la Cultura e l’Educazione la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Sciarrone Alibrandi è nata a Milano il 2 maggio 1965. Docente ordinario di Diritto dell’economia presso la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e presidente dell’Associazione dei docenti di diritto dell’economia, è anche membro di numerosi enti, quali l’Associazione europea per il diritto bancario e finanziario, l’Academic Board dell’European Banking Institute e l’Expert Group on Regulatory Obstacles to Financial Innovation.