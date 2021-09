Tv2000, giovedì 23 settembre ore 17, trasmetterà in diretta dalla Basilica di san Pietro la Messa celebrata da Papa Francesco con i partecipanti all’annuale Assemblea Plenaria del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) e in occasione del 50° anniversario. L’evento è introdotto, a partire dalle 16.30, dallo speciale del Diario di Papa Francesco. Lo comunica in una nota l’emittente cattolica.