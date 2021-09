Papa Francesco: saluta gli atleti olimpici e paralimpici delle Fiamme Gialle e riceve la medaglia d’oro da Ambra Sabatini

Questa mattina in Aula Paolo VI, durante i saluti che concludono l’udienza generale del mercoledì, Papa Francesco ha incontrato le atlete e gli atleti delle Fiamme Gialle che hanno preso parte alle Paralimpiadi e Olimpiadi di Tokyo, accompagnati in segno di amicizia da quattro rappresentanti di Athletica Vaticana, che in un comunicato riferisce dell’incontro. Tra gli atleti verde-gialli Antonella Palmisano (oro nella 20 km di marcia), Fausto Desalu e Lorenzo Patta (oro nella staffetta 4×100), Ambra Sabatini e Martina Caironi, rispettivamente oro e argento nei 100 metri paralimpici categoria T63. Con loro anche quattro atleti della sezione giovanile.

Salutando il Pontefice, Ambra Sabatini gli ha messo al collo la medaglia d’oro vinta da Antonella Palmisano.

L’incontro con il Papa è avvenuto all’indomani del Meeting inclusivo di atletica leggera We run together, co-organizzato ieri pomeriggio da Athletica Vaticana con le Fiamme Gialle (per i 100 anni della sezione atletica e per la festa del loro patrono San Matteo) e con Fidal Lazio nel Centro sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano, e che ha visto la partecipazione di atleti olimpici e paralimpici insieme a giovani con sindrome di Down, carcerati e migranti.