Editoria: Donne Chiesa Mondo, dedicato all’amicizia spirituale (e alla parità) tra uomo e donna il numero di settembre

Dal 20 settembre “Donne Chiesa Mondo”, il mensile femminile de L’Osservatore Romano, ha una sezione dedicata nel sito del quotidiano della Santa Sede, che ne mette in evidenza alcuni articoli e rimanda al sito del mensile stesso, il cui numero di settembre, intitolato “Credere in due”, è dedicato alle grandi amicizie spirituali tra uomo e donna, una delle tante sfumature del contributo delle donne alla vita della Chiesa. Obiettivo, dimostrare che “il lavoro comune e corresponsabile, il ‘combinato disposto’ inclusivo, è sempre fecondo nella vita della Chiesa. Spesso sono proprio queste ‘coppie che hanno avviato processi innovatori”, si legge nell’editoriale.

Si tratta di storie che hanno segnato momenti diversi della storia millenaria della Chiesa. “Relazioni sempre intense e ricche: siano espressioni di un amore spirituale come tra Chiara e Francesco, fraterno come tra Scolastica e Benedetto, assoluto come tra Eloisa e Abelardo. E sono interessanti avventure anche umane tra personalità distanti: pensiamo alla energica Giovanna di Chantal seguace e allo stesso tempo ispiratrice di Francesco di Sales; o, in tempi più recenti, alla calma e solare Romana Guarnieri convertita al cattolicesimo dall’inquieto e tormentato don Giuseppe De Luca”.

“È importante – conclude l’editoriale – riparlare di queste straordinarie amicizie della storia del cristianesimo perché, sia pure con accenti diversi, misurati con la cultura del loro tempo, sono sodalizi basati sulla parità” e perché “alcune delle questioni poste interrogano anche la Chiesa di oggi. Perché all’alleanza tra uomo e donna ‘Dio ha affidato la terra’”. Oltre che in italiano, il numero di settembre è online anche in inglese, tedesco e francese.