Basket in carrozzina: 20 azzurri convocati per il ritiro di Sportilia. L’Italia si prepara all’Europeo di dicembre

foto SIR/Marco Calvarese

Prosegue la preparazione della Nazionale azzurra di basket in carrozzina ai Campionati Europei, in programma dal 2 dicembre a Madrid, e per questo motivo il direttore tecnico Carlo Di Giusto, ha reso pubblica la lista dei 20 nomi convocati al ritiro, che si svolgerà dal 30 settembre al 3 ottobre nel centro sportivo di Sportilia, vicino a Forlì. Questo è il penultimo raduno programmato dalla Fipic, Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, e dallo staff tecnico della Nazionale, prima che i 12 giocatori del roster definitivo, prenderanno parte in Spagna al torneo continentale, in rappresentanza dei colori dell’Italia.

I 20 convocati sono Lorenzo Bassoli (Briantea84), Sabri Bedzeti (S. Stefano Sport), Joel Boganelli (Wheelchair Firenze), Luca Buksa (Briantea84), Filippo Carossino (Briantea84), Matteo Cavagnini (Amicacci Giulianova), Simone De Maggi (Briantea84), Jacopo Geninazzi (Briantea84), Enrico Ghione (S. Stefano Sport), Andrea Giaretti (S. Stefano Sport), Giulio Maria Papi (Briantea84), Alessandro Pedron (Gsd Porto Torres), Ahmed Raourahi (Padova Millennium Basket), Driss Saaid (Briantea84), Francesco Santorelli (Briantea84), Mattia Scandolaro (Padova Millennium Basket), Davide Schiera (S. Stefano Sport), Marco Stupenengo (Amicacci Giulianova), Dimitri Tanghe (S. Stefano Sport), Giacomo Tosatto (PDM Treviso).