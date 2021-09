Iraq: la visita del Papa e il suo incontro con l’Ayatollah al Sistani celebrati da una serie di francobolli del Servizio postale

La Compagnia generale delle Poste irachene, diretta da Idris Khaled Abdel Rahman, ha emesso una serie speciale di francobolli dedicata alla visita di Papa Francesco in Iraq, svoltasi dal 5 all’8 marzo 2021. Presentando la serie, l’addetto stampa del ministero per le Comunicazioni, Raad al Mashhadani, ha richiamato l’attenzione in particolare sui francobolli commemorativi dell’incontro del “Vescovo di Roma con il Grande Ayatollah sciita Ali al Sistani e della visita papale alla città di Ur dei Caldei”, il luogo da cui è iniziato il viaggio del Patriarca Abramo, Padre di tutti i credenti. L’iniziativa della Compagnia delle poste e del ministero iracheno per le Comunicazioni, guidato dal Ministro Arkan Shehab Ahmed al Shaibani – riferiscono media locali rilanciati da Fides – intende celebrare la visita papale e, in particolare, l’incontro tra Papa Francesco e l’Ayatollah Al Sistani come manifestazione di convivenza pacifica e fraterna tra persone e comunità appartenenti a fedi diverse, sia in Iraq che nel resto del Medio Oriente. Emissioni filateliche analoghe sono state dedicate anche alle visite in Iraq di altri personaggi noti a livello internazionale. I francobolli commemorativi della visita papale, curati a livello grafico dall’artista iracheno Saad Ghazi, vengono emessi con diversi tagli di prezzo, e saranno commercializzati presso gli uffici postali. Nel settembre 2020, il Servizio postale nazionale iracheno aveva emesso, per la prima volta, una serie di francobolli dedicata a celebrare le chiese del Paese. La serie comprendeva otto francobolli, raffiguranti altrettante chiese storiche dell’Iraq, dislocate in varie regioni del territorio nazionale e appartenenti a comunità di diverse denominazioni cristiane.