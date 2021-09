Amministrative Roma: Borgo Ragazzi Don Bosco, domani consegna ai candidati sindaco il “Manifesto delle nuove generazioni”

In vista delle elezioni amministrative del prossimo 3 e 4 ottobre a Roma, i giovani della capitale hanno deciso di organizzare per domani, 23 settembre, alle ore 10,30 in via Prenestina 468, l’evento dal titolo “Manifesto delle Nuove Generazioni – per ripartire abbiamo bisogno della risorsa migliore, i giovani”, invitando i candidati sindaco della capitale. Promossa dal Borgo Ragazzi don Bosco, l’iniziativa si pone l’obiettivo di presentare un manifesto sottoscritto da 500 giovani, di diversa estrazione sociale, contenente 6 spunti di riflessione per rilanciare e rigenerare il tessuto sociale e produttivo di Roma. I giovani chiedono ai futuri amministratori ascolto, mezzi e spazi per capire Roma e favorirne la crescita, investendo a pieno il ruolo di cittadini per poter essere risorsa in una nuova idea di città. Assieme ai giovani, interverranno all’evento mons. Gianpiero Palmieri, vicereggente della diocesi di Roma e vescovo ausiliare del settore est di Roma, e don Daniele Merlini, direttore del Borgo Ragazzi don Bosco. Di seguito il programma della giornata: ore 10,30 presentazione e saluti a cura di don Daniele Merlini; ore 10,35 saluto di mons. Gianpiero Palmieri; ore 10,40 lettura del Manifesto; ore 10,50 consegna del Manifesto.