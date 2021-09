Diocesi: Vittorio Veneto, al via la terza edizione del “Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza”

Al via la terza edizione del “Viaggio nel sacro tra Piave e Livenza” promosso dall’Istituto Diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi” in collaborazione con le amministrazioni comunali dell’area e con il sostegno di varie aziende locali. Il programma, spiegano gli organizzatori, è orientato a far conoscere e promuovere le più significative testimonianze e dimensioni dell’arte sacra, della storia e della cultura di tutta la zona, non solo nella diocesi di Vittorio Veneto, ma sconfinando anche in quella di Treviso. Il Viaggio nel sacro è inserito nel calendario degli appuntamenti del Festival della Dottrina Sociale 2021 diffusi a livello nazionale, con il tema “Audaci nella speranza, creativi con coraggio”. Si comincia domenica 26 settembre, prima tappa alle ore 10 a Cessalto al Bosco di Olmè e a Villa Rocchesello Zanazzo ex Casa di caccia, con visita al giardino e alla cappella dove ancora ogni anno si celebra la messa in occasione delle Rogazioni. Nel pomeriggio, invece, saranno illustrate alle 14.30 le tele dedicate a San Giuseppe nella chiesa parrocchiale di S. Maria di Campagna, per passare poi alla visione dell’affresco del Verri nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Chiarano. Infine, evento alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di S. Daniele Profeta a Cavalier, sul tema “La statua di San Giuseppe compie 100 anni”. Le altre due sessioni del Viaggio nel Sacro tra Piave e Livenza 2021 sono previste nelle giornate del 16 e 17 ottobre e del 13 e 14 novembre. Tutti gli eventi sono a libero accesso, e si svolgeranno nella piena osservanza delle normative vigenti in materia anticovid. Informazioni al sito www.beatotoniolo.it e sul canale social facebook Viaggio nel Sacro tra Piave e Livenza.