Scuola: mons. Schillaci (Lamezia Terme) agli studenti, “contagiarvi di bene, camminando insieme e aiutandovi l’un l’altro”

“Lo scorso anno vi invitavo a contagiarvi di bene, oggi vi sollecito a farlo camminando insieme, aiutandovi l’un l’altro, aspettando chi, tra voi, rimane indietro, facendolo con la semplicità e naturalezza che contraddistingue la vostra età”. È quanto ha scritto mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, in una lettera agli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico, auspicando “un nuovo cammino fatto di serenità e speranza”. Per mons. Schillaci, che evidenzia il “periodo di incertezza a causa di questa pandemia”, “solo crescendo tutti e facendolo insieme, possiamo dire di crescere realmente, anche noi adulti”. Il vescovo di Lamezia ha esortato gli studenti affinché “il vostro sia un cammino di preparazione per il vostro futuro al quale dovrete sempre guardare con fiducia perché, anche se vi sono momenti bui e tristi, momenti in cui, come accaduto negli scorsi mesi, siamo costretti a rinunciare anche a cose semplici come l’abbraccio di un amico, la convivialità, lo stare insieme nella spensieratezza, come diceva san Francesco d’Assisi, un solo raggio di sole è sufficiente per cancellare milioni di ombre”.