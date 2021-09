Solidarietà: Caritas Roma cerca nuovi volontari, al via i corsi formativi

Sono aperte le iscrizioni al corso base di formazione al volontariato della Caritas italiana per preparare i nuovi volontari. L’iniziativa, che partirà dal 18 ottobre fino al 26 novembre, prevede nove incontri sulle caratteristiche della Caritas e dell’esperienza di volontariato, aspetti fondamentali dell’ascolto e del lavoro di rete, conoscenza dei centri presso i quali sarà possibile svolgere attività di volontariato. Il corso è gratuito e si svolgerà presso la Cittadella della Carità in via Casilina Vecchia 19 in orari differenti per favorire la partecipazione. Sono oltre 1.600 i volontari attivi nei 52 centri della Caritas promossi dalla diocesi di Roma: per due terzi sono donne, la metà è laureata (48%) e il 15% sono di origine straniera. Oltre la metà (53%) ha un’età compresa tra i 36 e i 65 anni, mentre gli anziani sono il 16%. La formazione è indirizzata anche a chi è interessato ad approfondire le tematiche e gli aspetti del volontariato. Chi lo desidera, al termine del corso, potrà operare come volontario nelle 52 opere-segno promosse dalla diocesi di Roma in attività a favore dei senza dimora, dell’integrazione dei cittadini immigrati, nella promozione della solidarietà al fianco dei giovani in difficoltà, delle famiglie, degli anziani soli. A partire dal 2017 – con la sospensione di oltre un anno a causa della pandemia – sono state 1.618 le persone che hanno frequentato i corsi: per due terzi sono donne, la metà è laureata (48%) e il 15% sono di origine straniera. Oltre la metà (53%) ha un’età compresa tra i 36 e i 65 anni, mentre gli anziani sono il 16%. Il 56% dei volontari è impegnata nel mondo del lavoro o nello studio, il 18% sono pensionati mentre il 14% sono casalinghe. Il 78,7% dichiara che in questa esperienza trova la chiave di lettura per ridimensionare le proprie difficoltà. Quasi tutti sentono che il servizio verso chi soffre li ha aiutati ad avere maggiore consapevolezza rispetto al territorio e alle sue problematiche (89,3%). L’87,4% afferma che l’esperienza di volontariato in Caritas l’ha aiutato a capire meglio le fragilità della città.