Intelligenza artificiale: Fondazione Lanza, venerdì a Padova la commedia grottesca “Adamo ed Etica”

Riprende in questi primi giorni d’autunno il percorso “Etica civile: parole per la cittadinanza”, organizzato lo scorso anno dalla Fondazione Lanza di Padova, alla ricerca di proposte per una cittadinanza attiva. Il percorso, che ha visto lo scorso inverno una serie di dialoghi on line dedicati agli ambiti delle istituzioni pubbliche, della società civile, dell’economia, della cultura, delle religioni, prevedeva anche due appuntamenti-spettacolo che, causa Covid e l’impossibilità di proporli in presenza durante la primavera, vengono ora rilanciati con l’avvio delle attività dell’anno 2021-2022.

Il primo, venerdì 24 settembre alle 18 nell’auditorium dell’Istituto Barbarigo, è la commedia grottesca con intelligenza artificiale “Adamo ed Etica” dell’associazione Pop Economix con Alberto Pagliarino e Fabrizio Stasia e la voce di Esther Ruggiero. Regia e supervisione drammaturgica di Alessandro Rossi Ghiglione.

“Etica” è un progetto di teatro e giornalismo che propone in modo squisitamente teatrale una riflessione sul tema della scelta etica oggi e immagina un possibile futuro a partire dalle più recenti scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi previsionali.

Una commedia grottesca esilarante, a tratti drammatica, ambientata in un Occidente nel pieno di una crisi economica globale in cui la multinazionale Next crea Etica, una app in grado di dare la soluzione più vantaggiosa a qualsiasi quesito. Dentro i laboratori della Next si sviluppa la vicenda dei due protagonisti Doc e Adam, il primo è l’inventore di Etica, uno scienziato fuori dalla norma, smart e un po’ nerd; il secondo, un uomo della strada, è la cavia che deve sperimentarla. Una commedia grottesca, esilarante a tratti profondamente drammatica, piena di energia. La partecipazione è a ingresso libero, ma è necessario registrarsi attraverso il form online oppure tramite Facebook.

L’accesso è consentito solo con green pass.