Diocesi: mons. Morrone (Reggio Calabria), “Governo rafforzi il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio”

“In questo tempo di emergenza sanitaria il Governo dovrebbe rafforzare le strutture sanitarie, soprattutto quelle come il nostro ospedale metropolitano, che svolgono una funzione cruciale in un territorio fragile e già provato da innumerevoli disservizi”. Lo ha detto mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, a proposito del Grande Ospedale Metropolitano (Gom), in una nota della diocesi reggina. Il sostegno al Gom è, secondo l’arcivescovo, “indispensabile per poter garantire un futuro a questa terra ed evitare almeno uno dei tanti ‘esodi’ cui è soggetta la Calabria, quello della migrazione sanitaria”. “Ritengo essenziale – ha affermato – per motivi di dignità prima di tutto, garantire al nostro Ospedale metropolitano il giusto afflusso di risorse per garantire personale, strutture e macchinari”. L’arcivescovo, infine, esprime la propria gratitudine a tutto il personale sanitario calabrese e, in particolar modo a quanti prestano il loro servizio nel Gom reggino.