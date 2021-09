Emergenza-urgenza: Misericordie Toscana, raggiunto l’accordo tra Regione e associazioni di volontariato. Giani, “soddisfazione della Confederazione”

Soddisfazione del presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani, in merito all’accordo raggiunto ieri tra Regione Toscana e le realtà del volontariato toscane (Misericordie, Anpas e Croce rossa italiana). La questione riguarda strettamente la Regione Toscana e i pagamenti sospesi per i servizi di emergenza urgenza in regione. Le parti, come riporta il sito Toscana Notizie, hanno condiviso la soluzione economica per gli anni 2018-2019 e la definizione di un nuovo Regolamento in applicazione della Legge 83 del 30 dicembre 2019, che permetterà di ottimizzare al meglio il sistema di emergenza-urgenza sul territorio. Il nuovo Regolamento andrà in Giunta il prossimo lunedì 27 settembre. “Ho seguito con attenzione fin dall’inizio questa vicenda insieme al presidente della Federazione regionale delle Misericordie toscane, Alberto Corsinovi, e grazie al dialogo ed al confronto siamo giunti ad una soluzione concordata che riconosce la legittimità delle richieste delle Misericordie. Non è uso delle Misericordie alzare i toni della discussione, ma in questo caso insieme alla Federazione Toscana abbiamo dovuto far valere in modo ‘forte’ le nostre ragioni, soprattutto nel rispetto del servizio dei fratelli e delle sorelle di tutto il nostro movimento. Ringrazio il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore Simone Bezzini e, sentitamente, Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie Toscane, per l’impegno e la determinazione a raggiungere questo importante risultato”.