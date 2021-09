Papa Francesco: udienza, saluta i migranti, “per un mondo migliore, avanti!”

(Foto Vatican Media/SIR)

Al termine dell’udienza generale di oggi, durante i saluti che concludono l’appuntamento del mercoledì, il Papa in Aula Paolo VI ha salutato, tra gli altri, i migranti ospiti del Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa. “A ciascuno il mio incoraggiamento e l’assicurazione della mia preghiera”, le parole di Francesco, che poi ha reso omaggio alla scritta del grosso striscione issata dal gruppo: “Con Papa Francesco per un mondo migliore”. “È anche bello quello che c’è in quella scritta lì”, le parole fuori testo: “Grazie, è molto bella: per un mondo migliore, avanti!”.