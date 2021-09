Cinema: Acec, da domani gli “SdC Days”. Incontri ed eventi in presenza e in streaming

Prenderà il via domani, giovedì 23 settembre, la 5ª edizione degli “SdC Days” dell’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec). In programma sei incontri, tre spettacoli teatrali e un’anteprima cinematografica che caratterizzeranno fino al 25 settembre le Giornate nazionali delle Sale della comunità che, come l’anno scorso, si svolgeranno nell’innovativa formula “onlife”. La novità di questa edizione è rappresentata dal fatto che gli “SdC Days” saranno “in tour” e vedranno da un lato pubblico e partecipanti in presenza in sala, dall’altro collegheranno – tra loro e in streaming – i quattro cinema scelti per ospitare i diversi appuntamenti: il Teatro Cagnola di Urgnano (Bg), il CinemaTeatroNuovo di Magenta (Mi), il Cineteatro Lux di Camisano Vicentino (Vi) e il Cinema Teatro Tiberio di Rimini.

Ad aprire le Giornata sarà domani l’anteprima del film “Un figlio” di Mehdi Barsaoui. Sarà proiettato in presenza nelle Sale della Comunità aderenti e la proiezione sarà preceduta da un’intervista in esclusiva al regista.

Il 24 settembre, dalle 16.30, si terrà il primo degli incontri. Sul tema “Cinema di qualità, un asset strategico. Come comunicare e valorizzare l’offerta?” si confronteranno Simone Gialdini, Antonio Medici, Massimiliano Orfei e Carmine Imparato. Alle 18 presentazione del bestseller “Senza offendere nessuno” di Giovanni Scifoni; a conversare con l’autore sarà Arianna Prevedello (formatrice Acec). Alle 18.30 spazio al panel su “Le sale cinematografiche nell’era delle piattaforme digitali” con Gianluca Guzzo, Gabriele D’Andrea, Sergio Oliva, Stefano Tonini, Francesco Giraldo e Tiziana Vox. Nell’occasione verrà anche presentata la rassegna cinematografica “Oltre la notte”, in collaborazione con Mymovies.

Tre gli spettacoli previsti per la serata del 24 settembre: alle 21 al Cinema Teatro Tiberio di Rimini “Giobbe” con Roberto Anglisani; “Anche i santi hanno i brufoli” di Giovanni Scifoni in scena, accompagnato dagli strumenti di Davide Vaccari e Maurizio Picchiò, alle 21.30 al Cinema Teatro Lux di Camisano Vicentino; “Una passione” con Marco Vergani alle 21.30 al Cinema Teatro Nuovo di Magenta.

Sabato 25 settembre, dalle 9.30, a discutere di “Sale della Comunità e territorio. Un’analisi geocartografica” saranno Filippo Celata, Michele Casula, Bruno Zambardino, Francesco Giraldo. Intorno alle 10.30, l’incontro “Il teatro costruisce comunità” con Fabrizio Fiaschini, Giacomo Poretti, Gabriele Allevi e Angelo Chirico. Alle 11.30, conclusione con “Il senso della Sala della Comunità in una Chiesa in uscita” con la partecipazione di don Gianluca Bernardini (presidente Acec), Vincenzo Corrado (direttore Ucs Cei), Ruggero Eugeni e Mariapia Veladiano.