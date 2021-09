Diocesi: Catania, le iniziative per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato

Domenica 26 settembre 2021 la Chiesa celebrerà la 107a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Per l’occasione l’ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’arcidiocesi di Catania, diretto dal diacono Giuseppe Cannizzo, promuove due momenti di riflessione e preghiera sulla realtà della mobilità umana. Giovedì, 23 settembre, alle ore 19.00, nella parrocchia Divina Maternità della B.M.V. in Cibali, sarà celebrata una messa per i migranti vittime del mare e dei viaggi verso l’Europa, presieduta da mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’arcidiocesi di Catania. Domenica, 26 settembre, alle ore 18.00 presso la Basilica Cattedrale, avrà luogo la messa presieduta dall’arcivescovo mons. Salvatore Gristina. Le due celebrazioni saranno animate da rappresentanti delle comunità cristiane cattoliche multietniche e da fedeli italiani.