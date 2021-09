Giornata migrante e rifugiato: domenica un migliaio di persone in piazza San Pietro con Migrantes Roma e Centro Astalli

Saranno circa un migliaio i migranti presenti in piazza San Pietro domenica prossima, 26 settembre, insieme ai cappellani delle 47 comunità e 150 centri pastorali in occasione della 107ª Giornata migrante e rifugiato. L’invito arriva dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Roma, guidato da mons. Pierpaolo Felicolo, e dal Centro Astalli, presieduto da padre Camillo Ripamonti. “Sarà una giornata di festa e ci stiamo mobilitando per stringerci intorno al Papa che non perde occasione per dimostrare vicinanza e sostegno verso tutta la realtà del mondo migrante”, dice mons. Felicolo – a www.migrantesonline.it – che settimanalmente visita le diverse comunità etniche presenti nell’intera diocesi con molte iniziative di integrazione “per consolidare il cammino d’integrazione e di conoscenza reciproca”. Una integrazione che parte dall’apertura delle porte all’accoglienza che deve “necessariamente riguardare tutti” perché non possiamo lasciare in “condizioni precarie” coloro che arrivano, con mezzi di fortuna e rischiando la vita nei nostri territori fuggendo da violenze, guerre e miseria”.