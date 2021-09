Diocesi: Pesaro-Urbino- Fano, al via la Scuola di teologia, anche a distanza

Al via la Scuola di Teologia organizzata dalla Metropolia Pesaro-Urbino- Fano. L’iniziativa, avvertono i promotori, è “aperta a tutti e raccomandata soprattutto ai catechisti per aggiornamento e spunti di approfondimento”. La scuola intende venire incontro “alla difficoltà soprattutto della nostra diocesi di dover mandare fisicamente le persone interessate e/o i candidati ai ministeri alle sedi di Pesaro o di Fano le quali sono distanti dalla maggior parte delle nostre realtà e richiedono un viaggio alquanto lungo. Questa distanza ha sempre contribuito a fermare in partenza la proposta del percorso ai nostri fedeli, già oberati di impegni e di servizi in famiglia e in parrocchia”. Pertanto la soluzione pensata è quella di “predisporre aule di partecipazione a distanza. Le parrocchie o le realtà che desiderano rendere fruibile per i propri parrocchiani o membri questa formazione teologica di base possono organizzare un’aula dotata di webcam e connessione internet e la presenza di un tutor; le lezioni cioè saranno online secondo l’orario previsto dei corsi, ma insieme in un’aula stabilita o in diocesi o in parrocchia”. Martedì 28 settembre, dalle ore 21 alle 22,30, si terrà l’Open day della Scuola di teologia, dove sarà possibile ricevere informazioni e rivolgere domande ad alcuni docenti presenti. Verrà utilizzata la piattaforma Zoom. Sulla pagina Facebook si trovani orari, materiali, volantini https://www.facebook.com/formazioneteologica