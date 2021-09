Diocesi: Aversa celebra la Giornata Migrante e Rifugiato

Si svolgerà domenica 26, presso la parrocchia Madonna del Rosario, in Gricignano di Aversa, la Giornata diocesana del Migrante e del Rifugiato, organizzata dagli uffici diocesani Migrantes e Caritas. Dopo un momento di accoglienza, alle ore 11,30 ci sarà la Messa presieduta dal vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, nel corso della quale è prevista una finestra riservata alle testimonianze di alcuni fratelli immigrati. Un momento di fraternità concluderà la mattinata. “La chiesa deve uscire per le strade della periferie esistenziali per accogliere, curare e integrare chi è smarrito senza paure e pregiudizi . Tutto ciò per far sì che non ci siano più altri, ma solo un noi universale. È così che, come c’insegna Papa Francesco, la Chiesa può davvero diventare sempre più cattolica”, commenta il direttore della Caritas diocesana, don Carmine Schiavone.