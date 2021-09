Don Giovanni Fornasini: Bologna, domenica la beatificazione. Card. Zuppi, “ci insegna che l’amore per tutti è il segno degli uomini veri e grandi”

Don Giovanni Fornasini “era un giovane uomo e sacerdote generoso, che sacrificò la sua vita per assolvere al suo ministero. Credo abbia tanto da dire a tutti noi, anche attraverso quella particolare società che fondò chiamandola ‘degli illusi’. C’erano persone che reputavano che amare gli altri fosse, per l’appunto, un’illusione, mentre don Fornasini con quel nome volle sottolineare come l’amore per tutti sia il segno degli uomini veri e grandi. Un messaggio che, soprattutto nella pandemia odierna, ci trasmette tanta forza per affrontare il male con l’altruismo e la bontà che don Giovanni portava dentro di sé”. Lo afferma l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, nell’imminenza della beatificazione del sacerdote martire. Il rito sarà presieduto domenica 26 settembre, alle 16 nella basilica di San Petronio, dal card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi.

Numerose le iniziative in preparazione proposte in questi mesi dal Comitato diocesano per la beatificazione di don Fornasini, presieduto da don Angelo Baldassarri, e gli eventi hanno toccato anche i vari luoghi dove don Giovanni ha svolto il suo ministero. “Nella tensione della guerra – osserva don Baldassarri – il giovane don Giovanni Fornasini, nato nel 1915 e prete dal 1942, non ha avuto paura di compromettersi pur di soccorrere e salvare chi era nel bisogno, con innumerevoli gesti di cura e carità verso tutti. La sua memoria ci spinge a rinnovare la nostra vita e a intraprendere percorsi di pace. La sua Beatificazione si colloca dentro al cammino di riscoperta degli eccidi di Monte Sole come vicenda in cui il male della storia ci parla e ci interpella anche oggi”.

Viste le limitazioni dei posti per le norme anti-Covid, per partecipare alla celebrazione in San Petronio occorre prenotarsi gratuitamente sul sito web dell’arcidiocesi di Bologna; anche per prenotare il posto all’esterno in piazza Maggiore, dove sarà allestito un maxischermo, occorre seguire le indicazioni sul sito del Festival Francescano. Il rito di beatificazione sarà trasmesso in diretta su “È Tv Rete 7” (canale 17 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul sito web dell’arcidiocesi di Bologna e sul canale YouTube di “12Porte”. Per l’occasione domenica sarà diffuso, insieme al libretto per seguire la cerimonia e al materiale di documentazione, un numero speciale del settimanale “Bologna Sette” con un inserto dedicato a don Fornasini.