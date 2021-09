Pace: Marcia PerugiAssisi, 60 anni dalla prima marcia organizzata da Aldo Capitini

Il 24 settembre 1961, alle 9 del mattino, prese avvio la prima Marcia della pace PerugiAssisi organizzata dal professor Aldo Capitini. Un evento inedito che ancora oggi continua a muovere migliaia di persone impegnate per la pace e i diritti umani. A 60 anni di distanza, venerdì 24 settembre 2021, gli organizzatori della Marcia PerugiAssisi rievocheranno quel gesto con le parole di Gianni Rodari e le immagini dei fratelli Taviani. La conferenza stampa si svolgerà a Perugia, alle 10.30, nella Sala della Vaccara del Palazzo dei Priori e sarà trasmessa in diretta nel canale YouTube perlapace e sulla pagina Facebook della PerugiAssisi . La celebrazione del 60° anniversario della Marcia sarà l’occasione per presentare gli obiettivi della prossima PerugiAssisi del 10 ottobre “I care” e il programma della Settimana della pace che avrà inizio con la festa di San Francesco d’Assisi il 4 ottobre. Durante l’incontro saranno presentati il secondo video spot della Marcia e il dispositivo predisposto per la scrittura collettiva della storia dei 60 anni della PerugiAssisi. Durante la conferenza stampa verrà inoltre illustrata la campagna per chiedere che la PerugiAssisi venga riconosciuta dall’Onu “Patrimonio dell’umanità”.