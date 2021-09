Diocesi: Bolzano, il servizio “Caritas parrocchiali e volontariato” compie 30 anni. Pubblicata la raccolta “Insieme non si è soli”

Curare le relazioni con le persone e i volontari nelle parrocchie, ma anche nella società, e promuovere e costruire una comunità solidale: è la principale missione svolta ormai da 30 anni dal servizio “Caritas parrocchiali e volontariato” della diocesi di Bolzano-Bressanone, parte importante dell’area “Caritas&Comunità”. “Un compito – dice il direttore della Caritas, Paolo Valente – ancora più importante oggi, in un mondo, che spesso, sembra sottosopra”. “Proprio in questo anno pastorale – prosegue – possiamo celebrare il suo 30° anniversario, insieme a quello del servizio di volontariato, poiché il mandato della Caritas diocesana, ovvero di quella parrocchiale, coincide esattamente con il tema annuale ‘Vicini e assieme’”.

“Il compito che è venuto sempre più a delinearsi, non riguarda solo l’essere attivi in prima persona, ma soprattutto l’animare la comunità alla solidarietà e all’amore per il prossimo”, osserva Brigitte Hofmann (responsabile d’area). Nel corso degli anni, la Caritas parrocchiale ha portato avanti incontri annuali, centri di ascolto nelle parrocchie, progetti di sostegno alla lettura; cucina interculturale, distribuzione di indumenti, servizi di visita per anziani e malati, consegna di pasti a domicilio, visite alle case di riposo, non ultimo anche il sostegno finanziario. A questo fine la Caritas gestisce la “borsa del volontariato”, incrociando richiesta e offerta delle organizzazioni in ambito sociale.

Per il suo 30° anniversario il servizio Caritas parrocchiali e volontariato ha pubblicato la raccolta “Insieme non si è soli”, storie di volontari che negli anni hanno accompagnato persone che soffrivano di solitudine. La raccolta è disponibile nel servizio “Caritas parrocchiali e volontariato”.