Diocesi: Sassari, venerdì l’assemblea “Chiesa-casa che si rinnova nel cammino della sinodalità”

“Chiesa-casa che si rinnova nel cammino della sinodalità. Discepoli missionari che evangelizzano in un tempo di rinascita”. Sarà questo il tema dell’assemblea ecclesiale che si svolgerà venerdì 24 settembre, dalle 16, presso il Teatro auditorium comunale di Sassari. Dopo l’introduzione dell’arcivescovo Gian Franco Saba, che presiederà i lavori, interverrà Simona Segoloni Ruta, docente nell’Istituto teologico di Assisi, mentre la moderazione è affidata a Maria Grazia Alicicco, presidente dell’Azione Cattolica diocesana, e Loredana Pasqua, membro dell’equipe per la ricezione della nota pastorale nel territorio. Alle 18.45 mons. Saba presiederà la concelebrazione eucaristica.

All’interno del teatro auditorium sarà consentito l’ingresso ad un numero massimo di 500 persone munite di “green pass” e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti anti-contagio. Coloro che non potranno partecipare in presenza, potranno seguire la diretta streaming sul sito diocesano e sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Sassari.