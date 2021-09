Diocesi: Casale Monferrato, domani sera “Tutto suo Padre” sulla figura di San Giuseppe

“Tutto suo Padre. Lo sposo di Maria nel mistero di Cristo. Una meditazione su san Giuseppe”. È questo il titolo della serata in programma domani, giovedì 23 settembre, a Casale Monferrato per iniziativa del Servizio diocesano per la Pastorale della cultura. L’incontro, promosso nell’ambito di “Cantiere Speranza”, vedrà la partecipazione quale relatore di don Giovanni Cesare Pagazzi, ordinario di Ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma. La serata sarà ospitata dalle 21 presso la chiesa cittadina di Sant’Antonio.